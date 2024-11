DI GENNARO, Stagione ottima. Nicosia? Non significa nulla

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ai taccuini de La Nazione, in vista di Fiorentina-Verona, ha parlato il doppio ex Antonio Di Gennaro, che ha inquadrato così la sfida di oggi: "La Fiorentina sta facendo benissimo, il passo falso in coppa può capitare e non significa niente anche se la partita con l’Apoel si poteva gestire meglio. Un incidente di percorso in una stagione ottima fino a questo momento. Il Verona viene da un bel risultato, ma deve registrare la fase difensiva. Prende troppi gol, soprattutto in trasferta. La Fiorentina resta favorita".

"Le rotazioni sono giuste e inevitabili - prosegue riferendo alla trasferta di Cipro -. Io ho notato più un calo mentale, di concentrazione. Ma ripeto, in un percorso così è normale un passaggio a vuoto. Anche perché la sconfitta non preclude niente nel cammino europeo della Fiorentina".

L'obiettivo di questa Fiorentina in stagione: "E’ ancora presto per dirlo, l’asticella si potrà alzare a gennaio se dovesse arrivare un altro attaccante, in questo momento è il vero ruolo da coprire. C’è da capire come vorranno gestire le coppe, il discorso Conference può essere interessante dopo due finali perse. Vedremo, ma la stagione è indirizzata bene".