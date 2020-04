DI GENNARO, Commisso adesso ha fame di vittorie

L'ex calciatore della Fiorentina, Antonio Di Gennaro, ha parlato così al Corriere dello Sport: "Super Rocco Commisso, secondo me, ha le idee chiare e soprattutto ha fame di vittorie. Il patron è già pronto a spendere almeno altri 70/80 milioni di euro durante il prossimo calciomercato per rinforzare la squadra. Credo che il primo acquisto che verrà fatto dalla dirigenza viola sia un grande e forte centrocampista. Iachini? Io sinceramento spero che il mister viola resti a Firenze. Non vedo motivi per cui debba essere esonerato".