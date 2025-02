Dal Como al Lecce per fare bottino pieno. Ma con Fabregas starà ai viola giocare in ripartenza

Il Corriere Fiorentino, nelle sue pagine odierne, prende in esame il calendario della Fiorentina e ribadisce per i viola è fondamentale fare più punti possibili nelle prossime tre sfide, contro Como, Verona e Lecce, prima che arrivi un tour de force di quattro gare con Napoli, Juventus, Atalanta e Milan da affronatre in serie. Si comincia da domenica contro la squadra di Fabregas, che per il quotidiano la Fiorentina dovrà sfidare sfruttando molto bene l'arma del contropiede.

I lariani sono infatti allenati dallo spagnolo con attitudine al possesso palla, motivo per cui dovrebbe essere l'unico match in cui la truppa di Palladino sarà chiamata a capitalizzare in ripartenza piuttosto che in fraseggio. Dalla successiva, invece, starà ai viola l'onere di gestire il pallone e andare a fare male all'avversario, cercando di mettere in cascina più punti possibili attraverso il gioco.