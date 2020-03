DA SIGNA, Polemiche per il possibile nuovo stadio

Come riporta La Nazione, resta caldo il dibattito sull'eventuale nuovo stadio a Signa. Dopo che il sindaco Fossi ha confessato l'inizio dei rapporti con la Fiorentina, le opposizioni si sono scagliate contro di lui. Uniti per Signa (Ups) ha scritto una lettera nella quale sottolinea: "Secondo noi è una manovra politica interna al Pd: un attacco alla proposta di Campi Bisenzio. Già nel 2010, quando i proprietari della Fiorentina erano i Della Valle, Fossi, all’epoca assessore alla Cultura, propose l’area dei Renai come sede per lo stadio. A distanza di dieci anni, ora da sindaco, Fossi indica la stessa area. Ma solo a livello mediatico". La risposta del sindaco è arrivata: "I contatti ci sono stati nelle scorse settimane ma adesso non è il momento di dedicare tempo a questi temi. Siamo interamente concentrati a lavorare sull’emergenza nuovo Coronavirus". Anche lo stadio a Signa, insomma, è destinato a creare polemiche.