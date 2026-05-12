Da Roma al Milan, CorFio: "Tutti vogliono Paratici, ma lui pensa a Firenze"

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Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla questione dei direttori sportivi che potrebbe coinvolgere diversi top club di Serie A, tra cui Roma, Milan, Napoli e Atalanta. Al centro delle indiscrezioni c’è Fabio Paratici, attuale dirigente della Fiorentina, accostato nuovamente soprattutto ai rossoneri dopo i contatti già avviati in passato. Anche la Roma e il Napoli avrebbero valutato il suo profilo, complice la possibile partenza di Giovanni Manna e il gradimento di Antonio Conte. Nonostante le voci, Paratici sarebbe intenzionato a restare a Firenze per portare avanti il progetto viola avviato con Commisso. Il dirigente starebbe già lavorando alla scelta del nuovo allenatore, con Iraola, Grosso e De Rossi tra i nomi seguiti.

All’interno della società, però, emergerebbero alcune resistenze sulle modifiche organizzative richieste dal ds, soprattutto in determinate aree operative. Paratici pretende autonomia decisionale e distinzione nei ruoli, condizioni considerate fondamentali per evitare nuovi problemi nella gestione tecnica del club.