Da Brescianini a Vavro, Gazzetta: "Si potrà passare al 4-2-3-1"

La Gazzetta dello Sport scrive che anche grazie al mercato la Fiorentina potrà variare con il 4-2-3-1, motivo per cui sarà necessario cambiare qualcosa. Due nomi che continuano a essere seguiti per il centrocampo sono Brescianini e Samardzic dell’Atalanta. In difesa piace Dragusin, mentre dalla Germania è stato proposto lo slovacco Denis Vavro, classe ’96 del Wolfsburg e con un passato alla Lazio. Coppola del Brighton e Becao del Fenerbahce rimangono sullo sfondo.