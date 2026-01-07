Calciomercato
Bologna su Fazzini: il centrocampista viola piace come sostituto di Fabbian
FirenzeViola.it
Si può aprire un domino di centrocampisti sull'asse Firenze-Bologna-Roma che riguarda due giocatori. Il Bologna infatti è attualmente in trattativa con la Lazio per la cessione al club biancoceleste del classe 2003 Giovanni Fabbian. Nel caso in cui questa operazione andasse in porto il club rossoblù avrebbe già individuato in casa Fiorentina il sostituto da consegnare nelle mani di Vincenzo Italiano.
Il profilo che piace a Giovanni Sartori è quello di Jacopo Fazzini, arrivato in viola questa estate dall'Empoli e impiegato come titolare solo sei volte, complice anche un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo. La situazione è da monitorare in attesa di sviluppi concreti
