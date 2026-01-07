Tra Dominguez e Ngonge, nome nuovo per la Fiorentina: il 2003 Massolin

La Nazione oggi in edicola parla anche degli obiettivi di mercato della Fiorentina in particolare per il reparto offensivo, dove Goretti (e Paratici) sta cercando almeno un esterno. Spunta la candidatura di Ngonge del Torino, vecchio amore dei dirigenti viola il cui cartellino è di proprietà del Napoli. A Dominguez, che in questo momento resta il nome preferito, e Baldanzi, si è aggiunto Yanis Massolin, che dal centrocampo in avanti può ricoprire diversi ruoli e piace molto a Goretti. Classe 2003 che gioca nel Modena, il quotidiano scrive che gli addetti ai lavori ne parlano molto bene.