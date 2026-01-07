Sarri e il cuore diviso a metà: i precedenti del mister toscano contro i viola

vedi letture

Quello di stasera all'Olimpico sarà il primo scontro diretto in veste di allenatori tra Maurizio Sarri e Paolo Vanoli. Per quanto riguarda il tecnico toscano e la squadra viola, per cui l'allenatore ha mai fatto mistero di essere simpatizzante, sono 16 i precedenti avvenuti in Serie A, per un bilancio di 7 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Tra quelle più dolorose ricordiamo il 3-0 subito al Franchi quando era alla guida del Napoli, il 29 aprile 2018. Quel k.o. fece perdere definitivamente il treno scudetto ai partenopei, indirizzandolo verso la Juventus. La vittoria più larga ottenuta dal mister toscano contro la squadra viola risale, invece, al 10 ottobre 2022, quando la Lazio inflisse un secco 0-4 alla squadra di Vincenzo Italiano. Passando alla sponda viola, Vanoli non ha ancora vinto contro la Lazio, visti anche i pochi precedenti, solo due. E’ accaduto durante lo scorso campionato quando il mister allenava il Torino: contro la Lazio arrivarono una sconfitta e un pareggio, arrivato proprio all’Olimpico, il 31 marzo 2025, col punteggio di 1-1.

TUTTI I PRECEDENTI SARRI VS FIORENTINA

7 vittorie Sarri

6 pareggi

3 vittorie Fiorentina

27 gol fatti squadre Sarri

16 gol fatti Fiorentina

TUTTI I PRECEDENTI VANOLI VS LAZIO

0 vittorie Vanoli

1 pareggio

1 vittoria Lazio

3 gol fatti squadre Vanoli

4 gol fatti Lazio