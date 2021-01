CUTRONE, Prigioniero del contratto: Samp e Toro...

L'edizione odierna de La Nazione dedica spazio questa mattina al futuro incerto di Patrick Cutrone, ormai sulla via dei saluti per ciò che riguarda la Fiorentina ma ancora in attesa di notizie certe su dove potrà accasarsi il classe '98: il futuro dell’attaccante sarà gestito dal nuovo procuratore, considerato che l'ex Milan firmerà con l’agenzia che fa capo ai Pastorello. Il Torino sembrava interessato, magari mandando Zaza proprio a Firenze. Può essere valida anche la pista Sampdoria che aveva chiesto informazioni in tempi non sospetti. Ma in questo caso l’ingaggio che prende Cutrone potrebbe aver spaventato i blucerchiati che hanno preso una pausa di riflessione, ma il loro interesse non pare sia scemato. Da qualche giorno pare sia spuntato l’interesse del Benevento. Tutti però dovranno parlare con il Wolverhampton che controlla il contratto del giocatore che non farà ritorno in Premier League oppure opterà per la Liga (da dove c'erano stati timidi sondaggi).