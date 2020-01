CUTRONE, Lo staff è stupito: ora via il tabù Napoli

Come spiega questa mattina l'edizione odierna de La Nazione, la novità più interessante della formazione di stasera dovrebbe riguardare l’attacco: dopo il parziale riposo di mercoledì, Chiesa tornerà titolare ma al suo fianco più che Vlahovic sembra essere in vantaggio per partire dall’inizio Cutrone: il neo arrivato ha stupito il tecnico e tutto il suo staff per il lo stato di forma con cui si è presentato a Firenze e la gemma confezionata al 12’ del primo tempo contro l’Atalanta sta spingendo Iachini a dare ancora fiducia all’ex Milan, che contro gli azzurri ha un bilancio in perfetta parità su tre precedenti: una vittoria, un pari e un ko. Da rompere, semmai, ci sarà il tabù legato al gol, visto che il classe ’98 in carriera non ha mai segnato al Napoli. Questa sera, con la difesa dei partenopei dimezzata, potrebbe davvero essere la volta buona.