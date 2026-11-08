Il doppio ex Cuadrado: "A Firenze anni bellissimi ma cercavo un top club anche se la Viola già grande"

Juan Cuadrado oggi è tornato in Colombia ai Milionarios ma ha scritto pagine importanti sia nella Fiorentina che nella Juventus. Intervistato da Tuttosport sulla sfida racconta: "A Firenze ho vissuto anni bellissimi: sono arrivato lì dopo un bel campionato a Lecce e ho compiuto un salto di qualità. Mi sentivo in una grande squadra: ho iniziato a prendere consapevolezza, segnando gol e facendo assist. Da lì ho capito che avrei potuto compiere un ulteriore passaggio, che desideravo tantissimo. Cercavo un top club, ma quella squadra era già una grande squadra: giocavamo benissimo".

Sull'addio alla Juventus e il passaggio all'Inter racconta: "Mi è dispiaciuto tanto, Allegri mi avrebbe tenuto. In quel momento ero arrivato alla fine del mio contratto, a parole avevamo trovato un'intesa. Sarei rimasto, avrei voluto chiudere la mia carriera alla Juve. Non volevo ferire nessuno. Ho vinto tanto, sono entrato nella storia del club e spero che il pensiero su di me, nel tempo, venga rivalutato. In campo ho sempre dato il 200% per me e per la Juve, mi sono sentito juventino. Ho cercato di essere all'altezza di un club del genere. In Italia tornerei a vivere a Torino, mi sono trovato benissimo ed ho tanti amici"