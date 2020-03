COVID-19, Necessaria una nuova idoneità sportiva

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport con ogni probabilità per i giocatori che sono risultati positivi al Covid-19 sarà necessaria una nuova idoneità sportiva. L'AIC vuole un protocollo di lavoro concordato per riprendere il lavoro in sicurezza. I sanitari, invece, riflettono sulla possibilità di fare screening medici approfonditi su calciatori su calciatori che hanno contratto il virus.