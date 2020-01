CORR.SPORT-STADIO, Juan Jesus: solo Firenze

Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, stamani in edicola, il difensore della Roma Juan Jesus ha fatto sapere di accettare come destinazione soltanto Firenze. L'accordo di massima coi viola ci sarebbe già: il giocatore spalmerebbe il suo ingaggio, ma c'è ancora una distanza di circa 2 milioni tra domanda e offerta. La si vorrebbe colmare coi bonus. Sull'operazione c'è pure il sì di Iachini.