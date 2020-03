CORRIERE SPORT-STADIO, Pezzella è un caso

Il Corriere dello Sport - Stadio titola in prima pagina: "Pezzella è un caso". Il quotidiano scrive che la Fiorentina del futuro è già praticamente fatta se si esclude un reparto: la difesa. In particolare per la situazione di German Pezzella: l'argentino è un ottimo difensore, ma la qualità del rilancio lungo non è mai stata la più evidente. E quest'anno sta pagando prestazioni non in linea con il suo rendimento complessivo. Queste prestazioni sottotono - afferma sempre il quotidiano - con ogni probabilità porteranno ad un suo addio in estate. Si mormora di un interessamento del Napoli, mentre è certo che grandissima attenzione nel prossimo mercato estivo della Fiorentina riguarderà l'acquisto di un difensore centrale che sappia costruire gioco.