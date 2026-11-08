Vanoli: con la Juve è "La partita". Viola a caccia di un successo interno che manca da aprile

Trovano spazio sul Corriere Fiorentino le parole di Paolo Vanoli che ieri in sala stampa ha definito la sfida con la Juventus "La partita". Le strade da percorrere sono due - scrive il quotidiano - il romanticismo per una rivalità senza tempo ma anche la classifica che necessita di ulteriori risposte dopo i quattro punti ottenuti contro Atalanta e Sassuolo. Vanoli, ben consapevole della situazione, ha percorso il doppio binario di cui sopra in una vigilia come sempre di grande attesa e tensione. “Il mio obiettivo è quello di insegnare ai nuovi cosa sia la Fiorentina: ho sempre sottolineato l’importanza della maglia che indossiamo”, ha detto.

E così, appunto, ci sono i risultati. “La miglior medicina per ogni squadra è la vittoria, anche se io vedevo già da prima una crescita. Ora però ci mancano i tre punti in casa, ma i ragazzi devono continuare con questa voglia di strafare”. Un successo tra le mura amiche manca infatti da aprile e Vanoli ha ribadito l’importanza di far tornare il Franchi “un fortino”, contro una Juventus in risalita nonostante gli infortuni e “allenata da un tecnico molto bravo, che conosce Firenze e il significato della partita per questa città”.

La speranza ad ogni modo è quella, con un risultato di prestigio, di poter accontentare tutti prima della sosta: i tifosi, con una vittoria contro la rivale di sempre, e la classifica, allontanandosi ancora di più dalla zona rossa.