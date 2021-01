CORRIERE FIORENTINO, Una freccia sulla fascia

Il Corriere Fiorentino discute, questa mattina, di Kevin Malcuit, nuovo terzino viola arrivato nella serata di ieri da Napoli. Per il giocatore, che oggi dovrebbe svolgere le visite mediche, la Fiorentina ha ha lavorato almeno per un mese e mezzo. Solo una parentesi di stallo nella trattativa: era il momento in cui i viola stavano sondando Conti e tentando i profili Odriozola e Vrsaljko. Erano queste le primissime scelte. Quando ha capito che, tuttavia, non erano percorribili, il ds Pradè ha bussato di nuOvo alla porta del Napoli e per il franco-marocchino ha ricevuto un "sì". Più offensivo rispetto alla norma, Malcuit offre quello che Prandelli cerca: maggiore aggressività in fase di attacco.