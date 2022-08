CORRIERE FIORENTINO, Un tempo non basta

La vita è (anche) questione di filosofia. Ottimisti e pessimisti, entusiasti e perennemente insoddisfatti. E così, anche l’avvio di stagione della Fiorentina, si può prestare a diverse interpretazioni. Ci saranno quelli che "abbiamo vinto due partite su due, è andato tutto bene" e quelli che, al contrario, "prendiamo sempre gol, abbiamo sofferto contro due squadre molto più deboli di noi, così non si va da nessuna parte".

La realtà, come sempre, sta nel mezzo. Perché di certo aver portato a casa due successi (pesantissimo quello sul Twente) non può che far sorridere pensando al futuro. Allo stesso tempo, e il primo ad aver posto l’accento su certi temi è stato Vincenzo Italiano, i primi 180’ hanno messo in luce più di un difetto. Uno, su tutti: quella preoccupante tendenza a calare nel secondo tempo. Era successo con la Cremonese, e si è ripetuto giovedì. E se da un lato è normale ad inizio stagione avere un calo di condizione col passare della gara, dall’altro non si può non notare come questo sia un difetto che la Fiorentina si porta dietro dall’anno scorso. Non è, quindi, soltanto questione di gambe e preparazione. È anche, e forse soprattutto, questione di identità.