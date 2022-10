CORRIERE FIORENTINO, Un piccolo pareggio

Qual è, la Fiorentina? Quella supponente, quasi inguardabile del primo tempo, o quella completamente trasformata del secondo? Sta tutto lì. Nella risposta a questa domanda. Perché se fosse la prima, allora, ci sarebbe davvero da guardarsi le spalle. Al contrario, quella dei secondi 45’, può ancora pensare di tornare in corsa per l’Europa.

Di certo c’è che questo 1-1 col Lecce serve a poco. Quasi a nulla. Se non, appunto, a restare lì. Tra color che son sospesi tra il timore di essere risucchiati in basso e la possibilità di riemergere. Fedele alla nuova linea (scelte più nette, meno turnover) Italiano si è affidato ai "migliori". Con un’eccezione. In difesa infatti (con Igor) non c’era Milenkovic, ma Martinez Quarta. Per il resto, tutto come previsioni della vigilia. E così, vista l’assenza di Amrabat, in regia ecco Mandragora, supportato da Bonaventura e Barak. Un centrocampo pieno di qualità e, soprattutto, con una forte tendenza all’attacco. E poi il tridente che salvo imprevisti (sempre in agguato, e si è visto), il tecnico non vorrebbe più toccare. Del resto, se la Fiorentina vuol provare a risalire anche in campionato, non può che aggrapparsi a loro: Nico, Jovic e Kouame. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.