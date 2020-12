CORRIERE FIORENTINO, Pronti ai saluti

l prossimo mercato invernale sarà una partita a scacchi, con la differenza che stavolta ogni mossa dovrà essere ponderata in ottica presente e futura. Questo non esclude che sarà un mercato nel quale si andrà incontro alle indicazioni già fornite da Prandelli, bensì a una finestra invernale nella quale individuare un diverso equilibrio tra priorità attuali e interventi in prospettiva. Con possibili cessioni sofferte. Oltre a chi appare fuori dal progetto tecnico come Eysseric, Saponara e Montiel, sono almeno altri quattro gli elementi destinati a vivere un gennaio tutt’altro che scontato. È il caso di Lirola scavalcato nelle gerarchie attuali anche da Venuti, e per il quale i viola spesero circa 12 milioni nell’estate di un anno fa. Sullo spagnolo non si registrano ancora contatti concreti ma è chiaro che il ruolo di riserva, a 23 anni e a 18 mesi dal suo arrivo, comincia ad andargli stretto. Diverso il discorso per chi ha visto scendere il proprio rendimento uscendo lentamente dal gruppo titolari, come avvenuto per Kouame inizialmente schierato con continuità da Iachini o dello stesso Pulgar già in estate seguito da vicino dagli inglesi del Leeds. Quanto a Duncan, quasi sempre relegato in panchina nonostante i 18 milioni spesi per acquistarlo dal Sassuolo un anno fa, tutto dipenderà dagli scenari del mercato. Anche nel suo caso dovessero arrivare offerte valide la Fiorentina prenderà in considerazione qualsiasi ipotesi.