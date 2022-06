CORRIERE FIORENTINO, Bonus per l'Europa

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, e come raccontato nella giornata di ieri da FirenzeViola.it (CLICCA QUI), nella giornata di ieri è andato in scena l’incontro tra gli avvocati di Italiano e il club, rappresentato da Joe Barone e Daniele Pradè. Nel contratto sarà presente anche un bonus in caso di qualificazione alle coppe. Oggi, invece, l’allenatore sarà in sede per firmare