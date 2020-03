CORR. SPORT, Viola 4 per 40 per superare l'incertezza

"Una Fiorentina 4 per 40 per superare l'incertezza". Titola così il Corriere dello Sport a pagina 11 affermano come i prossimi quattro turni saranno decisivi per arrivare in fretta alla quota salvezza. Quattro partite, dodici punti in pali e un obiettivo: avvicinare sensibilmente quota 40. Per uscire in maniera definitiva da una situazione di classifica che a fine dicembre aveva suscitato più di una preoccupazione. Udinese, Brescia, la montagna Lazio da scalare e infine Sassuolo, se il calendario sarà confermato nella sua connotazione originaria: questo è il momento da cogliere al volo da parte della Fiorentina, poi sarà tempo per pensare al futuro. In queste quattro gare la Fiorentina vuole costruire una classifica migliore che la metta al riparo negli ultimi 7-8 turni da rischi ben conosciuti come l'epilogo dello scorso campionato.