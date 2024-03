CORR.SPORT-STADIO, La notte della verità per la Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che per la Fiorentina è arrivato il momento della verità. Dopo il successo contro la Lazio, i viola sfideranno il Torino in una partita che può dare un nuovo impulso alla stagione. Italiano lancia un segnale al gruppo e nelle sue parole pre-partita sottolinea più volte come sia fondamentale trovare continuità. Continuità di rendimento, ma anche continuità di formazione proprio per garantirsi la prima: e non importa se giovedì torna la Conference League, ormai Italiano ha imparato a gestire le sue risorse e farà molte scelte uguali a quelle viste contro la Lazio.