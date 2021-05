CORR.SPORT-STADIO, È una Viola a testa bassa

È una Fiorentina a testa bassa quella descritta dal Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola. Il segnale della svolta potrebbe essere arrivato fuori dal campo, direttamente dai giocatori che hanno chiesto a Iachini e società di poter entrare in ritiro con 24 ore di anticipo per preparare al meglio la partita di Bologna. Un messaggio di attenzione e consapevolezza, fondamentali all'indomani di una sfida che significa tanto nella travagliata stagione viola. Preoccupazione e tensione sono termini che Iachini vorrebbe eliminare del tutto.