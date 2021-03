CORR. FIORENTINO, Le dodici fatiche di Cesare

Il Corriere Fiorentino, in edicola questa mattina, si concentra sulle prossime 12 gare che Cesare Prandelli dovrà affrontare in ottica salvezza. In queste situazioni - si legge - si cercano alleati ovunque, certamente la Viola non ne trova uno nel calendario, anche perché da qui in avanti al Franchi arriveranno solo squadre che attualmente sono fra le prime sette. Tutte in trasferta, invece, le gare contro le dirette concorrenti. Dopo Benevento, Genoa, Sassuolo e Verona, le squadre più abbordabili, la Fiorentina dovrà affrontare le più grandi, come la Juventus, unica big battuta dai viola durante questa stagione.