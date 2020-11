CORR.FIORENTINO, L'attacco pericoloso di Commisso

"Di solito - Trump docet - chi sbandiera il pericolo di fake news per intimorire i giornalisti è la stessa persona che si serve delle notizie false e della propaganda per mantenere il suo potere". Comincia così un editoriale del Corriere Fiorentino a firma Antonio Montanaro dal titolo: "Commisso, i polveroni e la forza della verità". Il quotidiano sottolinea come l'attacco di Rocco Benito Giorgio Commisso (registrato così all'anagrafe) al mondo dell'informazione sia pericoloso per due motivi: il primo è che scatena una caccia alle streghe di cui non si sentiva il bisogno, soprattutto alla vigilia dell'esordio del Prandelli-bis, il secondo è che crea l'ennesimo polverone su questioni che avrebbero bisogno soltanto di chiarezza, stadio in primis. "Commisso quando è arrivato a Firenze ha avuto il pregio di rompere le liturgie paludate della politica fiorentina - aggiunge l'editoriale. Ma si è fermato lì. Anzi, sembra averci preso gusto, ha messo da parte il pragmatismo del self-made-man italo-americano, ha impugnato la racchetta ed è subito diventato un campione nel ping-pong delle responsabilità. E lo ha fatto strizzando l’occhio a quella parte dei tifosi che vive il calcio come una corrida".