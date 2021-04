CORR.FIORENTINO, È quasi record di sconfitte

È successo solo due volte nei campionati a 20 squadre che la Fiorentina subisse 14 sconfitte: nel 2004-05 e nel 2011-12. Il peggior numero di k.o. (ben 17) è dell’ultima annata del primo Prandelli (2009-10), chiusa comunque all’undicesimo posto con 47 punti. Un record negativo che la squadra ora allenata da Iachini, con ancora otto partite da giocare e un calendario tutt’altro che agevole, può ancora eguagliare o addirittura superare. La stagione di quest’anno può essere paragonata a quella del 2011-12: risultati, capovolgimenti in panchina e nell’aria un’imminente rivoluzione. Pur con tutte le difficoltà di quella stagione, nove anni fa la squadra raggiunse quota 46. Non pochi, ma abbastanza per far scattare la rivoluzione a opera di Daniele Pradè. L’auspicio è anche in questo caso dopo la tempesta arrivi l’arcobaleno.