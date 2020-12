CORR.FIO, Pessina, fuga dalla realtà. Ma Rocco...

Il direttore del Corriere Fiorentino Roberto De Ponti commenta le parole del soprintendente Andrea Pessina in merito alle condizioni dello stadio Franchi, in un editoriale dal titolo: "Una fuga dalla realtà". Questo un estratto: "Estremamente ben conservato. Verrebbe da chiedersi quali sono i parametri del soprintendente Andrea Pessina, senza dubbio un romantico ottimista, quando certifica come «estremamente ben conservato» lo stadio Artemio Franchi, già Comunale, già Giovanni Berta, l’opera di Pier Luigi Nervi alla cui difesa è stato chiamato sulle barricate (si spera meno fatiscenti delle tribune dell’impianto fiorentino) un esercito di archistar. E chissà quanti di loro hanno mai varcato l’ingresso dello stadio, soprattutto di questi tempi". Su Rocco Commisso poi aggiunge: "Rocco Benito Commisso non aiuta certo il dibattito quando spiana le ruspe e pensa di radere al suolo l’intera struttura, su questo non ci piove. Invece piove eccome sulla testa degli spettatori quando siedono in tribuna, docce a cielo aperto non previste dal progetto originale".