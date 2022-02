CORR. FIO, Italiano ha una banda del gol: Amrabat 16°

Vincenzo Italiano è un alchimista: esordisce così l’articolo del Corriere Fiorentino distribuito stamattina in edicola, nel quale si elogia la capacità dell’allenatore della Fiorentina di far cambiare pelle anche a chi fino a poco prima vedeva il mondo crollare.

Come nel caso di Sofyan Amrabat, ultimo caso di una squadra rigenerata rispetto alla scorsa annata, e autore di una prova da uno dei migliori con lo Spezia: 74 palloni giocati (di più solo Igor), per un 85% di passaggi completati (11 nella metà campo avversaria) e 9 recuperi, dato quest’ultimo che lo premia per la fase di non possesso. Con il suo gol sono ora 16 i marcatori diversi per la Fiorentina in campionato: solo l’Atalanta, con 17, fa meglio.