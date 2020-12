CORR.FIO, Fantasmi del passato e speranze nel futuro

Il commento del Corriere Fiorentino in merito alla Fiorentina sottolinea che sarà una stagione durissima. Anche perché tornano alla mente i fantasmi del 1992-93, con la differenza che la squadra di Radice si trovava in lotta per le prime posizioni. I viola di Prandelli non potranno fare affidamento a quel tesoro di punti: servirà tutta l'esperienza e il senso di appartenenza di Cesare Prandelli per uscire da questa situazione. A lui il compito di trovare la chiave giusta per accendere un motore che resta ingolfato.