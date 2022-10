CORR. FIO., Bergamo per ritrovare vittoria esterna

Sulle pagine del Corriere Fiorentino si analizzano i prossimi impegni della Fiorentina a partire dal match di domani contro l'Atalanta. L’idea di Vincenzo Italiano è quella di proseguire sulla strada intrapresa prima dello stop ma, sia chiaro, ciò non significa aspettarsi una Fiorentina tutto attesa e contropiede. Si può attaccare in modo diverso, per intendersi, ma il pensiero deve restare quello: offendere, sia in casa che in trasferta. Cercando di ritrovare un successo che, lontano dal Franchi, manca addirittura dal 10 aprile scorso.

Per tornare a vincere in trasferta, la Fiorentina dovrà affrontare una sfida ostica, contro una squadra che, l’anno scorso, fu sinonimo di tre grandi soddisfazioni. Sarà dura,inoltre, anche perché i viola sono ancora alle prese con diversi acciacchi: Milenkovic ha recuperato in parte, Sottil è in dubbio, così come Nico Gonzalez. E poi c'è Amrabat, che è tornato soltanto ieri ad allenarsi. Di certo, Italiano avrà a disposizione Jovic. "Dobbiamo fargli tornare il sorriso. Come? Mettendolo nelle condizioni di far gol". È quella, la cura. Per Luka, e per la Fiorentina.