CORR.FIO, Apporto di FR7 non determinante: i numeri

La trasferta di Parma a Franck Ribery non evoca bei ricordi, se pensiamo che l'ultima volta non solo rimediò un colpo alla caviglia ma al suo ritorno si trovò anche la villa a Bagno a Ripoli svaligiata. Così il Corriere Fiorentino si interroga sull'impatto effettivo del francese sulla Fiorentina: perché - scrive il quotidiano - al netto di un’impennata in termini di visibilità internazionale, l’apporto fin qui garantito dal francese non è stato così determinante come si sperava, o almeno non è bastato a cambiare le sorti di una Fiorentina che nel giro di un anno e mezzo ha già dovuto esonerare un tecnico ed è a un passo a cambiarne un secondo. Dalla ripresa del campionato a oggi, in tutto 14 partite, il francese ha trovato la via del gol soltanto una volta, a Roma contro la Lazio nella passata stagione, ma c'è di più: delle 48 gare complessive giocate dal suo arrivo dal Bayern Monaco Ribéry ne ha disputate poco più della metà, 26, con 8 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, mentre nelle 22 occasioni in cui è mancato la Fiorentina ha vinto 9 volte, perso altrettanto e pareggiato in 4 occasioni. Con il francese in campo insomma la percentuale di vittorie è di poco superiore al 30%, senza di quasi il 41% anche se diminuiscono i pareggi. I continui cambi di ruolo certo non lo aiutano a trovare continuità, anche se adesso c'è bisogno del vero Ribery.