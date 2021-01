CORR. DELLO SPORT, Don Cesare e le "teste calde"

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, descrive la figura di Cesare Prandelli come un uomo dalle grandi capacità di gestione delle "teste calde". L'attuale tecnico viola è stato in grado di mettere in carreggiata personaggi come Adriano e Adrian Mutu ai tempi del Parma. Il brasiliano con la maglia dei ducali segnò 15 gol dopo 28 partite, in seguito al prestito fallimentare con la maglia della Fiorentina. Mutu, invece, andò al Chelsea per poi ritrovare il suo Cesare in viola. Prandelli ha saputo gestire anche la coppia Balotelli-Cassano: da entrambi all'Europeo 2012 riuscì ad ottenere il meglio possibile. Ora che alla Fiorentina arriverà Aleksandr Kokorin, il mister si ritroverà l'ennesimo carattere forte da smussare.