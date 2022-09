CORR. BOLOGNA, È finita, Mihajlovic. Contro i viola...

Le pagine odierne de Il Corriere Di Bologna trattano il futuro di Sinisa Mihajlovic, ormai sempre più lontano da Bologna. Il tecnico infatti, riporta il quotidiano, non gode più di alcuna fiducia da parte della dirigenza, che il giorno dopo la partita contro La Spezia si è riunita ma senza trovare una decisione definitiva. L'allenatore, tra le tante, ex Fiorentina non ha diretto la seduta mattutina per una visita medica programmata, nonostante avesse dichiarato il giorno prima in conferenza stampa: "Cosa mi aspetto per domani? Di essere vivo ed andare al campo a fare il mio lavoro". Le possibilità che Mihajlovic sia ancora domenica l'allenatore del Bologna nel derby dell'Appennino contro i viola sono pochissime. Gli allenatori in pole per sostituirlo sono Roberto de Zerbi e Claudio Ranieri.