COR.FIO., ACF a Udine domenica o lunedì alle 18:30

Spazio al caos calendari sulle colonne odierne de Il Corriere Fiorentino: come riporta il quotidiano, fino a poche ore fa in casa viola le domande erano: con chi giochiamo nel prossimo fine settimana? A che ora? A porte chiuse o a porte aperte? Dubbi assurdi, a soli quattro giorni dal weekend e con 72 ore folli alle spalle. Poi la svolta. I viola, la prossima partita, la giocheranno contro l’Udinese. Questo è certo. Così come lo «slittamento» del calendario. La partita col Brescia quindi, si giocherà nel weekend successivo (14/15 marzo) e non il 13 maggio, come sembrava in un primo momento. Resta il dubbio sul quando, e sul come, si giocherà il match contro i bianconeri. Al momento le ipotesi son due: o domenica alle 20,45 (a porte chiuse) o lunedì, alle 18,30, a porte aperte. Dipenderà dalle decisioni del governatore del Friuli Massimiliano Fedriga e, ovviamente, da quelle che arriveranno dal governo. Con una differenza, rispetto al teatrino dell’ultimo fine settimana: stavolta non ci saranno ulteriori rinvii.