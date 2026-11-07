Coreografia e sold out per rompere il tabù, Repubblica: "Cercasi vittoria interna dopo 7 mesi"

Battere la Juventus per ritrovare il successo davanti ai propri tifosi e interrompere un digiuno che dura dal 13 aprile, quando la Fiorentina superò la Lazio 1-0 con gol di Gosens. Come evidenzia la Repubblica (edizione di Firenze), i viola non vincono in casa in Serie A da otto partite: nelle cinque gare disputate al Franchi in questa stagione sono arrivati tre ko, contro Frosinone, Torino e Como, e due pareggi, con Atalanta e Napoli. Il bilancio casalingo del 2026 è altrettanto negativo: appena tre vittorie in sedici incontri di campionato, a fronte di nove pareggi e quattro sconfitte.

La partita contro i bianconeri assume quindi un significato che va oltre i tre punti: una vittoria permetterebbe di riavvicinare la squadra a una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Per l'occasione il Franchi sarà sold out, con circa 24mila spettatori, e la Curva Fiesole preparerà la consueta coreografia con le bandierine, autofinanziata dai tifosi. Sul piano della formazione, Vanoli dovrebbe confermare l'undici visto a Reggio Emilia, con Oulai e Gonçalves inizialmente in panchina. Atta e Pongracic saranno assenti, mentre Ranieri proverà a recuperare. Un ulteriore dato da tenere d'occhio riguarda l'arbitro Colombo: la Fiorentina non ha mai vinto nei sette precedenti con lui.