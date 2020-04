COR. SPORT, Bertoni: "Fiorentina, serve più qualità"

L'ex centrocampista viola Daniel Bertoni ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Per il mercato della Fiorentina consiglierei l'attaccante Lucas Alario del Bayer Leverkusen che segna parecchio e risolverebbe il problema del gol, mentre in difesa il paraguaiano classe '96 Roberto Rojas, detto "El Sicario", del River Plate. La Viola attuale? Mi piace Castrovilli, è fortissimo, soprattutto all'inizio era imprendibile. Anche Chiesa è straordinario, deve solo segnare di più. E poi serve un assist-man, poiché agli attaccanti devono essere serviti più palloni: il problema si sentiva meno con Ribery, grande giocatore che a Firenze avrei voluto vedere, oltre che con Chiesa, al fianco anche di Lautaro. Iachini? E' grintoso, ma se un direttore d'orchestra vuole fare musica di qualità deve avere grandi musicisti... Commisso? Gli va data fiducia per quel che sta facendo, ma lo conosco ancora troppo poco per dire che tipo di squadra costruirà. Poi è stato sfortunato, visto che il momento di emergenza non aiuta".