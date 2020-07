COR. SPORT, 44 tiri e 3 gol: mira no, ma c'è gioco

Come scrive il Corriere dello Sport, Beppe Iachini oggi taglierà il traguardo delle 550 gare in carriera (211 vittorie e 159 pareggi). Il mister riparte dalla richiesta di compattezza fatta ai suoi uomini: "Servirà concretezza e determinazione per incidere sulle gare. I numeri dicono che stiamo costruendo tanto, dobbiamo però essere più bravi in fase realizzativa". 44 tiri e solo 3 gol per i viola dalla ripartenza della stagione. Intanto, sulle voci relative a Daniele De Rossi, il presidente viola Rocco Commisso ha spazzato via ogni dubbio smentendo possibili scelte già operate in vista del futuro. La certezza è una: tocca a Iachini salvare la Fiorentina. Il prima possibile.