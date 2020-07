COR. FIORENTINO, Mercato, il richiamo del campione

Secondo il Corriere Fiorentino, non è da escludere che Daniele Pradè e Joe Barone sfruttino Franck Ribery quale garante delle ambizioni della Fiorentina di Rocco Commisso. Ma anche come suggeritore, date le sue conoscenze sui maggiori palcoscenici europei. Non a caso pare che il francese abbia provato a convincere Mario Gotze a seguirlo a Firenze, così come alla Fiorentina è stato accostato il nome di Mario Mandzukic, anche lui ex compagno di Ribery. Ultima suggestione, Olivier Giroud, ben conosciuto dall'asso gigliato che già lo aveva suggerito ai tempi di Monaco.