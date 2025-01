COMUZZO, Da Napoli a...Napoli: in 15 mesi è cambiato tutto

La sfida contro il Napoli non sarà certamente banale per Pietro Comuzzo che proprio contro i partenopei al Maradona, 15 mesi fa, fece il proprio debutto in Serie A con la maglia della Fiorentina. Un ingresso, scrive l’edizione locale de La Repubblica, da cui già si poteva capire la parabola del classe 2005: senza timori reverenziali, spazzando palloni e mirando alla concretezza, come se invece del debutto si trattasse di una delle tante presenze in campionato. A un campionato e mezzo di distanza, Comuzzo non solo si è affermato in Serie A con continuità ma si è preso il ruolo di leader della difesa della Fiorentina, con tanto di convocazione in Nazionale.

Come detto oggi ritroverà il Napoli, non più con Osimhen ma con Lukaku. Il belga è un altro esame tosto che certamente il canterano viola vorrà superare brillantemente come già fatto con Dovbyk, Abraham e Vlahovic. La sfida con il centravanti di Conte sarà simile a quella vissuta con l’ucraino della Roma, un altro che cerca il contatto con il marcatore per girarsi e creare pericoli oppure per far da sponda per l’inserimento dei compagni, anche se forse con 'Big Rom' servirà qualcosa in più.