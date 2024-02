COMMISSO, Nessuna parola su obiettivi e restyling

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nel commentare le parole scritte da Commisso nella lettera pubblicata ieri sui canali ufficiali della Fiorentina (CLICCA QUI), il Corriere Fiorentino parla di concetti simili, già emersi nell’ultima uscita pubblica e non prescindono dalla difesa di squadra e dirigenza le cui scelte sul mercato sono state condivise.

Il Presidente non ha parlato di obiettivi (se non quello di «far meglio della stagione precedente») e si è nuovamente rammaricato di non aver potuto costruire un nuovo stadio di proprietà, senza però citare mai né l’argomento restyling Franchi, né tantomeno l’ipotesi trasloco al Padovani.