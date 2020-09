COMMISSO, Le sue partite: mercato, stadio e politica

All’interno del suo lungo speciale dedicato alla ripresa del campionato, Il Corriere Fiorentino propone anche un approfondimento dedicato a quelle che, in questa nuova stagione, saranno le principali partite da giocare per Rocco Commisso: secondo il quotidiano, adesso il presidente viola è chiamato a dare la svolta in particolare sul mercato, sulle strutture e sulla politica del calcio. Dopo l’entusiasmo del primo anno infatti adesso è tempo che il presidente faccia dei concreti passi in avanti anche su quelli che sono sempre stati i suoi cavalli di battaglia e il recente emendamento relativo agli stadi che potrebbe facilitare il rifacimento del Franchi è già un passo in avanti e dimostra l’impegno con il quale in questo anno Commisso ha lavorato.