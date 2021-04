COMMISSO, Il rientro e gli appuntamenti in agenda

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo Pasqua Rocco Commisso tornerà a Firenze, come ammesso alla squadra, per stare fisicamente vicino a tutto il gruppo. Tra gli appuntamenti in agenda, le sedute della Fiorentina e il capitolo assai caro legato alle infrastrutture. C'è da capire l'esito del ricorso presentato per il centro sportivo di Bagno a Ripoli, così come l'imprenditore non smetterà di pensare allo stadio, tra restyling del Franchi per mano del Comune ed eventuale ipotesi Campi Bisenzio.