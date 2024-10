COMMISSO, Adesso spera di portare un trofeo a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Una festa dedicata al settore giovanile della Fiorentina che coincide anche col primo anniversario dall'inaugurazione del Viola Park. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, tutti in campo insieme alla dirigenza. "Quel che mi impressiona di più è vedere che il posto, che era bello ma vuoto, è diventato questo bellissimo Viola Park in meno di due anni e mezzo - ha detto Commisso ai canali ufficiali - Mi spiace che Barone non sia più con noi. La Fiorentina è la nostra famiglia e con il cuore pensiamo sempre a lui".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo acquisito i terreni per fare i parcheggi. Ci auguriamo che la Fiorentina continui a ottenere successi e a vincere. Speriamo che, dopo tre sconfitte in finale, possiamo finalmente portare un trofeo a Firenze". A riportarlo è La Repubblica (Firenze).