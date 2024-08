COLPANI, Stasera con il Montpellier la prima in viola

Come riportato da La Nazione oggi in edicola questa sera la Fiorentina affronterà al Viola Park il Montpellier nella sua settima uscita estiva.Grande cornice di pubblico quella che stasera allo stadio Curva Fiesole, fischio d'inizio alle 19:00, accoglierà la formazione di Palladino dopo le tre amichevoli, due pareggi e una sconfitta, disputate in terra inglese. Tutti gli occhi saranno puntati su Andrea Colpani,al momento l'ultimo acquisto in ordine cronologico della Fiorentina.

Dopo giorni di allenamenti, prima personalizzati poi in gruppo, tra l'Inghilterra e Bagno a Ripoli, adesso è giunto il momento di scendere in campo per la sua prima partita in maglia viola. Non sarà invece del match Martinez Quarta. L'argentino è rientrato anticipatamente dalle vacanze, sarà con la squadra ma proseguirà il suo lavoro personalizzato.