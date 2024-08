CHIESA, Semaforo verde per il trasferimento al Barcellona

FirenzeViola.it

Probabile futuro in Spagna per Federico Chiesa. L'ex giocatore della Fiorentina, attualmente fuori rosa alla Juventus, potrebbe aver trovato la sua prossima destinazione: come riporta stamani Tuttosport, il suo agente Ramadani ha fatto scattare il semaforo verde per il trasferimento al Barcellona in un'operazione che potrebbe mettere d'accordo tutti, anche il giocatore che deve comunque ridimensionare le sue richieste iniziali e dovrebbe trovare un accordo a 4 milioni a stagione. Per la Juventus una cifra di circa 10 milioni più un paio di bonus.