CHIESA, Lui o Correa per la Juventus. La situazione

Tuttosport scrive che la Juventus vuole ingaggiare uno tra Federico Chiesa e Joaquin Correa per il dopo Douglas Costa. Resta da capire con quale club, tra Fiorentina e Lazio, sarà più facile arrivare a un compromesso. Qualcosa si sta muovendo perché i campioni d'Italia, tramite i soliti intermediari, stanno tentando Commisso e Lotito con un affare sul modello del colpo Morata. Affitto lungo o acquisto in leasing, la sostanza non cambia: 10 milioni subito e riscatto finale dopo due anni. Se per Chiesa la richiesta è sempre di 70 milioni, Correa potrebbe superare l'esterno viola nel caso in cui la Lazio accettasse 40 milioni per il riscatto obbligatorio dei bianconeri dopo 24 mesi.