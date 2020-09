CHIESA, Imbronciato e solo: il peso del mercato

Tuttosport a pagina 19 analizza il momento di Federico Chiesa che nell'ultima gara contro la Bosnia ha fornito una prestazione insufficiente, non all'altezza delle aspettative. Non è stata una bella serata, quella nel "suo" stadio e in tanti cominciano a chiedersi cosa stia appannando la lucentezza del giovane. Una crisi di crescita? Un'ansia da mercato? Il peso di valere 70 milioni? Tutte domande che il quotidiano si pone per capire come mai il rendimento del ragazzo sia così basso, condizionato da qualcosa. Più volte è stato richiamo da Roberto Mancini, che non apprezzava i suoi movimenti. Troppo gioco individualista e aria perennemente imbrociata. Il ct Mancini aveva capito anno scorso che Federico era disturbato dai nervosismi dovuti dal mercato, ma la sensazione è che, un anno dopo, si sia di nuovo in quella linea d'ombra, con Chiesa che rischia di diventare poco empatico, con in più una sofferenza dei tifosi sempre maggiore per via della situazione.