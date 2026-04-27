Che fine ha fatto Kean? La sua è la stagione del rammarico

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Per uno strano scherzo del destino l’incrocio con il Sassuolo ha nuovamente generato interrogativi intorno alla figura di Moise Kean. Se all’andata l’attaccante della Fiorentina era finito nell’occhio del ciclone per il diverbio con Mandragora sul rigore, al ritorno a far rumore è stata la sua assenza, non tanto dal campo quanto dagli spalti del Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino. Le immagini tv hanno infatti evidenziato come, tra indisponibili e squalificati presenti in tribuna, mancasse solo il numero 20. Non è la prima volta, visto che anche contro il Crystal Palace Kean non era presente sugli spalti. La Fiorentina ha spiegato che l’assenza era dovuta a una doppia seduta di terapia al Viola Park, versione confermata da Paolo Vanoli: «Lo sto facendo lavorare tanto perché abbiamo bisogno di lui».

La stagione dell’attaccante resta però segnata dagli infortuni, con cinque gare consecutive saltate e una continuità mai trovata. Dopo l’ultima presenza del 4 aprile contro il Verona, i numeri raccontano le difficoltà: una sola gara intera nel 2026, 10 presenze su 17 in Serie A e circa metà degli impegni saltati. Eppure i suoi gol hanno inciso, con 4 reti nel nuovo anno e 8 totali in campionato che lo rendono il capocannoniere viola. Resta il rammarico per una stagione in cui gli infortuni hanno fatto più rumore delle sue prestazioni, commenta il Corriere.