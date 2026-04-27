Fiorentina-Sassuolo regala solo sbadigli. Per il CorFio c'è una sola nota positiva

vedi letture

La migliore notizia arrivata dal pomeriggio di ieri non è tanto l’aver guadagnato un altro, piccolissimo punto sulla terzultima. Certo, essersi portati a +9 sulla Cremonese conta. Anche perché la squadra di Giampaolo vista venerdì sera a Napoli (e più o meno lo stesso si potrebbe dire del Lecce, incapace di vincere col Verona) non pare oggettivamente in grado di cambiar passo. Anzi. La notizia più bella però è che un’altra settimana è passata e mancano ormai soltanto quattro partite per mandare definitivamente in archivio questa tristissima stagione.

E basta ripensare allo 0-0 col Sassuolo per capire quanto sia dura sopportare questa lunga agonia verso la salvezza. Il Corriere Fiorentino commenta così lo 0-0 del Franchi. Una gara che ha detto poco, quasi niente, nella quale la formazione di Grosso non aveva altro da chiedere se non far fare una discreta figura al suo allenatore (tra i più seri candidati alla panchina viola) e con la Fiorentina che ha dato l’impressione di adeguarsi presto (e volentieri) all’andazzo tipico dei match di fine campionato. Va detto, a parziale giustificazione di De Gea e soci, che l’emergenza ormai cronica in questo caso era ancor più grave del solito. Ai vari Fortini, Parisi e Kean infatti (l’attaccante è al quinto forfait di fila) si sono aggiunti anche Pongracic (squalificato) e soprattutto Piccoli, costretto ad alzare bandiera bianca dopo due-tre sfide giocate sotto infiltrazioni, ma lo spettacolo è rimasto scarso.